الأرجنتين تسجل أكثر من 5900 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

بوينس أيريس - (د ب أ):

قالت وزارة الصحة الأرجنتينية مساء السبت أنه تم تسجيل 5 آلاف و 944 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى مليونين و 60 الفا و 625 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 122 حالة وفاة إضافية بسبب فيروس كورونا خلال نفس الفترة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في البلاد 51 الفا و 122.

وسجلت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 3 مارس 2020. ولا تزال قيود الحجر الصحي سارية في الأرجنتين منذ 20 مارس.