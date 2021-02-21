كوريا الجنوبية تسجل 416 إصابة جديدة بكورونا و7 إصابات بالصين

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خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت كوريا الجنوبية، تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 86.992 إصابة.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء نقلًا عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت أيضًا 4 وفيات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1557.

الصين

سجلت الصين 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة بالصين في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، ارتفع إلى 89.831 إصابة؛ فيما استقر إجمالي عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة.فيروس كورونا الجديد