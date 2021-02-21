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نائب وزير الصحة المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

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نائب وزير الصحة المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد نائب وزير الصحة المكسيكي يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

مصراوي Masrawy

06:59 ص الأحد 21 فبراير 2021

مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز جاتيل، عن إصابته بعدوى المستجد "كوفيد-19".
وقال جاتيل - في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، وفقا لقناة " اليوم" اليوم الأحد ، "إنه مصاب بأعراض خفيفة بدأت من الجمعة وأنه ينتظر التطعيم ويعتزم مواصلة العمل من منزله".
جدير بالذكر أن لوبيز كان يتحدث بشكل منتظم خلال المؤتمرات الصحفية عن التطورات بشأن كورونا، بما في ذلك استراتيجية المكسيك بشأن اللقاحات، وكان هو الذي أشرف على تعافي الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور من الفيروس.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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