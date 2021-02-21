أخبار عاجلة

بنات وولاد| شوفوا حكاية سيدنا يونس عليه السلام بعد ما ابتلعه الحوت -
8 الصبح - إزاي تلوث مياه النيل بيأثر على صحتنا؟ د. محمد عز العرب يجيب -
8 الصبح - إزاي نحافظ على نهر النيل وأهمية ترشيد استهلاكنا للمياه؟ -
السفارة الفلبينية في واشنطن تنصح رعاياها بتوخي الحذر -
هداف دوري المظاليم.. زوجتي طردتني ونمت في الشارع وأصحابي عاملين جروبات لأعياد ميلاد بألوفات وسايبيني -
أول ضربة في عهد بايدن.. قصف أمريكي لمواقع ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا -
بنات وولاد| إزاي تنمي ذكاء طفلك وقدراته بأفكار بسيطة ومسلية في نفس الوقت -
الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل -
"التحالف" : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة -
رام الله: اتفاق مع الأردن على آلية جديدة لسفر الفلسطينيين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصحة التركية تسجل 7 آلاف و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا و80 وفاة

Print
الصحة التركية تسجل 7 آلاف و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا و80 وفاة الصحة التركية تسجل 7 آلاف و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا و80 وفاة

مصراوي Masrawy

06:58 ص الأحد 21 فبراير 2021

أنقرة - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة التركية،اليوم الأحد، تسجيل 7 آلاف و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى مليونين و631 ألفا و 876 إصابة.
وذكرت الوزارة - في تقريرها اليومي، وفقا لما أوردته قناة " اليوم" ، أنه تم تسجيل 80 حالة وفاة، ما يرفع الحصيلة إلى 27 ألفا و 983 حالة.
وكانت الوزارة أعلنت الخميس الماضي أن أكثر من 5 ملايين شخص حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، في إطار حملة بدأت قبل شهر في تركيا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا: الغارة الجوية الأمريكية على سوريا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي

روسيا: الغارة الجوية الأمريكية على سوريا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية