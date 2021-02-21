​لتجنب إصابات الكهرباء.. 5 نصائح مهمة للتعامل مع موجة الطقس السيئ

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد صلاح:

تشهد معظم المناطق على مستوى الجمهورية حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وسقوط أمطار غزيرة على بعض المحافظات، ما يستوجب اتخاذ بعض التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار على مهمات الشبكة الكهربائية حتى لا تمثل خطورة على سلامة المواطنين.

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، قدم عددًا من النصائح الإرشادية المهمة للمواطنين للتعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:

1- الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).

2- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3- الاتصال سريعًا بالخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4– الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

5- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.