حدث ليلاً| بيان كورونا ليوم السبت وإلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ"تامر أمين"

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يأتي:

48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 405 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 137294 حالة حتى اليوم.

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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس غينيا بيساو

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو.

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الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف وفاة و3.8 ملايين إصابة بكورونا في إفريقيا

ذكرت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن أكثر 8ر3 ملايين إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد سُجلت في مختلف البلدان الافريقية منذ بداية تفشي الجائحة وحتى اليوم، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس على مستوى القارة.

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"يعاني آلامًا مبرحة".. لميس الحديدي تكشف تطورات الحالة الصحية "عمرو أديب"

طمأنت الإعلامية لميس الحديدي، الجمهور على الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب عقب الحادث المروري الذي تعرض له، مساء الثلاثاء الماضي، قائلة: "عاوزه أتكلم في موضوع مالوش علاقه بالشغل، عاوزه أطمن كل الناس اللي بتسأل علي عمرو بعد الحادثه الصعبه اللي تعرض لها مساء الثلاثاء الماضي ، انه الحمد لله بخير بشكل عام ربنا نجاه بأعجوبة الحقيقه".

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الأول من نوعه.. نقيب الإعلاميين: إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ"تامر أمين" ممتد

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن مقدم البرامج تامر أمين الذي مثل اليوم للتحقيق أمام النقابة، أقر بجميع المخالفات التي اتهم بارتكابها، مضيفًا أنه اتعذر عن تصريحاته بشأن أهالي وفتيات الصعيد.

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أول تعليق من علاء مبارك على قرار "استرداد الأموال" بالتسوية مع والد زوجته "مجدي راسخ"

علق علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على قرار لجنة استرداد الأموال بالتسوية مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ومجدي راسخ والد زوجته، بقيمه 1.3 مليار جنيه.

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أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد

أعلنت وزارة ‏الطيران المدني، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر.

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المبعوث الأممي لليبيا يعقد سلسلة اجتماعات مع عدة مسؤولين ليبيين

عقد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش السبت، سلسلة اجتماعات مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس، شملت وفد حكومة الوفاق باللجنة العسكرية 5+5 ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس الحكومة الجديدة.

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اتحاد المصريين في الخارج يكشف تفاصيل قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتين

علق علاء سليم، الأمين العام لاتحاد المصريين في الخارج، على قرار السلطات الكويتية، مساء السبت، بتمديد قرار منع دخول غير المواطنين من المطارات حتى إشعار آخر، قائلًا: "هناك تسارع في القرارات فقبل ساعات كان هناك قرار سابق بقائمة تضم 30 دولة محظور عليها الدخول المباشر للأراضي الكويتية، و تم زيادتها إلى 74 دولة وكانت العادة أن يدخل أبناء الجالية المصرية والجاليات الاخرى إلى الأراضي الكويتية عن طريق محطة " الترازنيت" في الإامارات شريطة قضاء حجر مدته 14 يومًا".

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بعد عرضها الوساطة.. ماذا يمكن أن تقدم السعودية لحل أزمة "سد النهضة"؟

"نهر النيل أصبح بحيرة، وأوفى بوعده وأصبح للإثيوبيين"، هكذا وصف وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، التعبئة الأولى لسد النهضة، في تصريحات كشفت -ربما- عن نوايا أديس أبابا تجاه شركائها في المنطقة.

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الولايات المتحدة.. 3 قتلى في إطلاق نار بنيو أورلينز بولاية لويزيانا

أفادت شرطة نيو أورلينز الأمريكية، مساء السبت، بسقوط 3 قتلى في إطلاق نار بمنطقة ميتيري، وذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية.

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