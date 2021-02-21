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تقارير: مقتل شخصين على الأقل في احتجاجات ضد الانقلاب في ميانمار

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تقارير: مقتل شخصين على الأقل في احتجاجات ضد الانقلاب في ميانمار تقارير: مقتل شخصين على الأقل في احتجاجات ضد الانقلاب في ميانمار

مصراوي Masrawy

03:07 ص الأحد 21 فبراير 2021

نايبيداو - (د ب أ):
ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين على الأقل قتلا في احتجاجات ضد الانقلاب العسكري في ميانمار يوم السبت.

وقالت بوابتا "ميانمار ناو" و"فرونتيير ميانمار" الإخباريتان إن ستة مشاركين آخرين على الأقل في حشد جماهيري بمدينة ماندالاي أصيبوا بجروح.

وأطلقت قوات الأمن ذخيرة حية على المتظاهرين في ثاني أكبر مدينة في الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا ينزفون ويحملون على نقالات.

وذكرت بوابة "ميانمار ناو" إن مئات المتظاهرين احتشدوا بالقرب من موقع لبناء السفن في مدينة "ماندالاي" لدعم العمال المضربين عن العمل.وكانوا قد تعرضوا لضغوط من قبل السلطات للعودة إلى العمل.

وتم إرسال 20 مركبة محملة بجنود ورجال شرطة واثنين من مدافع المياه إلى الموقع لتفريق الحشد. وذكر شهود عيان أنه تم اعتقال عشرة أشخاص على الأقل.

وندد جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بأفعال الجيش والقوات الأمنية ودعاها إلى وقف العنف ضد المدنيين على الفور.

وأضاف أن مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي سيناقش يوم الاثنين احدث المستجدات في ميانمار و"يتخذ القرارات المناسبة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عبر تويتر في وقت متأخر من يوم السبت إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق" من التقارير التي تتحدث عن استمرار مضايقة المتظاهرين واحتجازهم.

وكتب "نحن نقف إلى جانب شعب بورما".

وتشهد ميانمار احتجاجات مستمرة منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا. وأطاح الجيش بالحكومة المنتخبة وعزل مستشارة الدولة أون سان سو تشي في أوائل فبراير.

وتم الابلاغ عن أول قتيل في الاحتجاجات يوم الجمعة. وبحسب وسائل الإعلام ، توفيت طالبة تبلغ من العمر 20 عامًا، أصيبت برصاص الشرطة في العاصمة نايبيداو ، متأثرة بجروح خطيرة في الرأس.

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