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​"اتحاد عمال " يكشف تطوير وتدشين بعض الإنشاءات لخدمة العمال

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​"اتحاد عمال مصر" يكشف تطوير وتدشين بعض الإنشاءات لخدمة العمال ​"اتحاد عمال " يكشف تطوير وتدشين بعض الإنشاءات لخدمة العمال

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأحد 21 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد وهب الله، أمين عام اتحاد نقابات عمال ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، استمرار الأنشطة وعمليات التطوير وتدشين بعض الإنشاءات لخدمة العمال.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها وهب الله بصحبة أعضاء مجلس إدارة "المؤسسة"، مؤكدًا الدور الذي تقدمه "المؤسسة" لأعضائها من العمال، من خدمات اجتماعية.

وأكد وهب الله، استمرار عمليات التطوير، تهدف إلى رفع مستوى الخدمات للعاملين، كذلك تنظيم الأنشطة التي تهدف إلى إبراز دور العاملين والأعضاء بالمؤسسة في دعم الدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

كما أكد وهب الله، على استمرار مجلس الإدارة في خططه التي تهدف إلى توعية العاملين والأعضاء بالمؤسسة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة من خلال استمرار ندوات الحوار والمشاركة الفاعلة في التنمية، إضافة إلى تطوير الملاعب والخدمات التعليمية بالمؤسسة وكذلك تنشيط الخدمات الصحية والاجتماعية والترفيهية.

وأشاد وهب الله، بالرؤية الجديدة بشأن الإستراتيجية الجديدة لمجلس الإدارة في العام الجاري 2021، وكذلك متحدثا عن ما تم إنجازه منذ توليه المسؤولية بالقرار الوزاري رقم 214 لسنة 2018، وما قام به من إعادة هيكلة، وخطط مالية وإدارية وتطوير شهدتها "المؤسسة" مما انعكس على الخدمات التي تقدم للأعضاء وللنقابيين والعمال.

وأوضح وهب الله، أن خطة التطوير التي بدأها المجلس الحالي منذ عام 2018 وحتي اليوم بدأت بزيارات عديدة لوزارء في منهم وزراء القوى العاملة والشباب والرياضة والثقافة، وكذلك محافظ القليوبية، تضمنت أنشطة منها احتفالية للإحتفال بنصر أكتوبر دُعيِ لها مسؤولون تنفيذيون، وشعبيون، وكذلك عدد كبير من "شباب العمال" للتوعية بدروس الانتصارات التي حققها جيشنا العظيم وشعبه البطل، وكذلك إقامة دورتين لأكاديمية ناصر العسكرية بقاعة فؤاد محيي الدين، وتطوير مسجد المؤسسة، وتقنين أوضاع بعض المستأجرين قانونيآ، واستلام بعض الأماكن المملوكة للمؤسسة بأحكام قضائية والتي خالف مستأجريها بنود العقود المبرمة، ووضع آليات لاستثمارها لصالح المؤسسة، واستغلال الأماكن الشاغرة لتعظيم الإيرادات.

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