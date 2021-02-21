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مقتل طفل وإصابة 3 آخرين جراء قصف حوثي على حي سكني جنوبي غرب اليمن

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مقتل طفل وإصابة 3 آخرين جراء قصف حوثي على حي سكني جنوبي غرب اليمن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين جراء قصف حوثي على حي سكني جنوبي غرب اليمن

مصراوي Masrawy

02:03 ص الأحد 21 فبراير 2021

عدن - (أ ش أ):
أعلنت مصادر يمنية، مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين، ورجل مسن، مساء السبت، إثر قصف شنته ميليشيا الحوثي على حي سكني بمدينة تعز جنوبي غرب اليمن.
ونقلت قناة "العربية" ، عن المصادر، قولها، إن: "طفلا قتل، وأصيب اثنان آخران، ورجل مسن، جراء قصف لميليشيات الحوثي الانقلابية استهدف حي الروضة السكني، شمال مدينة تعز".
وأوضحت المصادر، أن الطفل محمد عبدالواحد هزبر 10 سنوات، قتل جراء القصف الذي طال الأحياء السكنية في حي الروضة وأصيب شقيقه الطفل ماهر 9 سنوات، وطفل آخر يدعى أيمن أمين محمد سيف 13 عاما، والمواطن الستيني أحمد عبدالله عبدالسلام، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حي الروضة و الموشكي في تعز تعرضا لقصف مدفعي مكثف من قبل الميليشيات الانقلابية.
جدير بالذكر أن ميليشيات الحوثي تشن بين الحين والآخر قصف عشوائي على الأحياء السكنية في المدينة ما يتسبب بمقتل وجرح العشرات من المدنيين غالبيتهم نساء وأطفال.

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