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كالفراشة.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها بفستان ساحر

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كالفراشة.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها بفستان ساحر كالفراشة.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها بفستان ساحر

مصراوي Masrawy

12:36 ص الأحد 21 فبراير 2021

كتبت- هند خليفة

تألقت الفنانة نيللي كريم في أحدث جلسة تصوير لها شاركت بها متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نيللي كريم بإطلالة متألقة حيث ارتدت فستاناً أنيقاً واسعا باللون الأزرق، بينما حملت جزءًا منه بيديها وجعلته يرفرف في الهواء، ولاقت الصور تفاعلاً كبيرًا بين معجبيها.

تركت شعرها منسدلا ليتطاير في الهواء، فالتقطت الصور وخلفها مروحة هوائية، ولم تتكلف بارتداء أي إكسسوارات مكتفية بالفستان فقط لتبرز نعومة الإطلالة التي اعتمدت خلالها مكياجا بسيطًا .

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