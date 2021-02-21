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الأسبوع في 10 صور: "برسفيرنس" تهبط على الكوكب الأحمر.. والزائر الأبيض يزور

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الأسبوع في 10 صور:

في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. في الوقت الذي اتجهت فيه الأنظار صوب مركبة برسفيرنس الفضائية التي هبطت على المريخ لاستكشاف إمكانية الحياة على سطحه، كانت منطقة تبوك على موعد مع الزائر القطبي الذي غطى مرتفعاتها بالألوان البيضاء. والمزيد تجدونه في الصور:


1- مركبة برسفيرنس تهبط على سطح المريخ للبحث عن الحياة في الكوكب الأحمر

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2- صاروخ سويوز ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية حاملاً مركبة بروجرس الروسية من قاعدته بكازاخستان

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3- تدفُّق هائل للحمم البركانية من جبل إتنا بالقرب من كاتانيا الإيطالية

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4- لحظة هدم فندق وكازينو " بلازا" في أتلانتيك سيتي بنيوجيرزي، الذي كان يملكه الرئيس الأمريكي السابق

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5- زعيم كيم جونغ أون وزوجته يشاهدان عرضًا بمناسبة عيد ميلاد والده الراحل كيمجونغ إيل

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6- انهيار أرضي هائل إثر زلزال مدمر ضرب اليابان بدرجة 7.1 على مقياس ريختر

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7- الثلوج الكثيفة تتساقط لتغطي أجزاء كثيرة من العاصمة اليونانية أثينا

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8- أحد السكان يتزلج في شوارع سياتل الأمريكية بعد تساقط الثلوج بكثافة

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9- سيدات يلعبن بكرات الثلج في القدس الفلسطينية بعد أن غطتها الثلوج

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10- الثلوج تغطي مرتفعات تبوك شمال عقب عاصفة قطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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