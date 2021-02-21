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في هذا التقرير المصور نأخذكم في جولة حول العالم. في الوقت الذي اتجهت فيه الأنظار صوب مركبة برسفيرنس الفضائية التي هبطت على المريخ لاستكشاف إمكانية الحياة على سطحه، كانت منطقة تبوك على موعد مع الزائر القطبي الذي غطى مرتفعاتها بالألوان البيضاء. والمزيد تجدونه في الصور:



1- مركبة برسفيرنس تهبط على سطح المريخ للبحث عن الحياة في الكوكب الأحمر



2- صاروخ سويوز ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية حاملاً مركبة بروجرس الروسية من قاعدته بكازاخستان



3- تدفُّق هائل للحمم البركانية من جبل إتنا بالقرب من كاتانيا الإيطالية



4- لحظة هدم فندق وكازينو "ترامب بلازا" في أتلانتيك سيتي بنيوجيرزي، الذي كان يملكه الرئيس الأمريكي السابق



5- زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وزوجته يشاهدان عرضًا بمناسبة عيد ميلاد والده الراحل كيمجونغ إيل



6- انهيار أرضي هائل إثر زلزال مدمر ضرب اليابان بدرجة 7.1 على مقياس ريختر



7- الثلوج الكثيفة تتساقط لتغطي أجزاء كثيرة من العاصمة اليونانية أثينا



8- أحد السكان يتزلج في شوارع سياتل الأمريكية بعد تساقط الثلوج بكثافة



9- سيدات يلعبن بكرات الثلج في القدس الفلسطينية بعد أن غطتها الثلوج



10- الثلوج تغطي مرتفعات تبوك شمال السعودية عقب عاصفة قطبية