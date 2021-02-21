المركز الروسي: هيئة تحرير الشام تخطط لاتهام دمشق بشن هجوم كيميائي في إدلب

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مصراوي Masrawy

دمشق - (أ ش أ):

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحين يخططون لعمل استفزازي في محافظة إدلب هدفه اتهام الحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة، التابع لوزارة الدفاع الروسية ومقره قاعدة حميميم بريف اللاذقية، فياتشيسلاف سيتنيك، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/، إن "لديه معلومات تفيد بأن مسلحين من تنظيم "هيئة تحرير الشام" نقلوا عبوات لمواد سامة (ويعتقد أن الحديث يدور عن مادة الكلور) على متن شاحنات إلى قرية "ترمانين"، وذلك تمهيدا لما سيتم تقديمه على أنه هجوم كيميائي شنه الجيش الحكومي وآثاره وضحاياه من سكان القرية".