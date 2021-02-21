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تعلن عن تسجيل أول حالة إصابة للبشر بإنفلونزا الطيور

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روسيا تعلن عن تسجيل أول حالة إصابة للبشر بإنفلونزا الطيور تعلن عن تسجيل أول حالة إصابة للبشر بإنفلونزا الطيور

مصراوي Masrawy

12:36 ص الأحد 21 فبراير 2021

موسكو - (د ب أ):

أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت عن اكتشاف أول حالة لإصابة البشر بسلالة (إتش 5 إن 8) من إنفلونزا الطيور.

وقالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الاتحادية الروسية المعنية بحماية حقوق المستهلك في تصريحات متلفزة إن خبراء مركز "فيكتور" الحكومي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية اكتشفوا المادة الجينية للسلالة المذكورة لدى سبعة من موظفي مصنع الدواجن الواقع في جنوبى البلاد الذي تم رصد تفشي إنفلونزا الطيور فيه أواخر العام الماضي.

وأشارت بوبوفا إلى أن هذه تعد أول حالة لتسجيل إصابة البشر بسلالة (إتش 5 إن 8) في العالم، مضيفة أن هذه السلالة ليست قادرة حتى الآن على الانتقال من شخص إلى آخر، لكن استمرار تحورها قد يؤدي إلى ذلك، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وشددت المسؤولة الروسية على أن ذلك يتيح للعالم أجمع وقتا للاستعداد لمواجهة هذا التحدي والتصدي له بالشكل والوقت المناسبين، وتطوير أنظمة للفحص واللقاحات.

وأكدت بوبوفا أن هؤلاء المصابين كانوا في حالة جيدة وتعافوا على وجه السرعة نسبيا ولم تظهر لديهم أي أعراض ملموسة، مشيرة إلى أن الخبراء في الوقت نفسه رصدوا تغيرات في أجسام المرضى واستجابة مناعتهم لإصابتهم.

ولفتت المسؤولة إلى أن الإجراءات السريعة أتاحت منع تفشي الفيروس في المصنع المذكور.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "لم تظهر عليهم أعراض ولم يتم الإبلاغ عن انتقال العدوى من إنسان لآخر. إذا تم تأكيد ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يصيب فيها فيروس (إتش 5 إن 8) البشر".

وأفادت وكالة أنباء إنترفاكس في تشرين ثان/ نوفمبر بأن مركز "فيكتور" الحكومي أشار إلى سلالة جديدة من الإنفلونزا (إتش 5 إن 8) كانت متفشية في 15 منطقة روسية بين الطيور الداجنة والبرية، لكنها لا تمثل خطورة على البشر.

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مصراوي Masrawy

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