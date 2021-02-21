أخبار عاجلة

السفارة الفلبينية في واشنطن تنصح رعاياها بتوخي الحذر -
هداف دوري المظاليم.. زوجتي طردتني ونمت في الشارع وأصحابي عاملين جروبات لأعياد ميلاد بألوفات وسايبيني -
أول ضربة في عهد بايدن.. قصف أمريكي لمواقع ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا -
بنات وولاد| إزاي تنمي ذكاء طفلك وقدراته بأفكار بسيطة ومسلية في نفس الوقت -
الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل -
"التحالف" : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة -
رام الله: اتفاق مع الأردن على آلية جديدة لسفر الفلسطينيين -
فايننشيال تايمز: بايدن أمام نافذة ضيقة لإنقاذ النووي الإيراني -
وفاة أول رئيس وزراء لبابوا غينيا الجديدة عن عمر يناهز 84 عامًا -
روسيا: الغارة الجوية الأمريكية على سوريا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لبنان تسجِّل 2323 إصابة بفيروس كورونا.. وتونس 903

Print
لبنان تسجِّل 2323 إصابة بفيروس كورونا.. وتونس 903 لبنان تسجِّل 2323 إصابة بفيروس كورونا.. وتونس 903
444 أُصيبوا بـ"كوفيد 19" و8 فارقوا الحياة في المغرب

لبنان تسجِّل 2323 إصابة بفيروس كورونا.. وتونس 903

سجَّلت لبنان 2323 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و40 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 353371 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4297 وفاة.

وسجَّلت تونس 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و36 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة التونسية بأن إجمالي الإصابات وصل إلى 227643، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 7755.

كما سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و8 حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أن عدد إجمالي الإصابات بلغ 480948، كما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 464043، فيما بلغ عدد الوفيات 8548. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ابنة الفنان يوسف شعبان.. والدي دخل المستشفى للعلاج من الضغط فاكتشف إصابته بفيروس كورونا

ابنة الفنان يوسف شعبان.. والدي دخل المستشفى للعلاج من الضغط فاكتشف إصابته بفيروس كورونا

باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

باكستان تسجل 1541 إصابة جديدة و32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كوريا الجنوبية تبدأ اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

كوريا الجنوبية تبدأ اليوم حملة التطعيم ضد فيروس كورونا

الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و120 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و120 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية