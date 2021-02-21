المروحية "إنجنيويتي" الصغيرة تبث أول تقاريرها من المريخ

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واشنطن - (د ب أ):

أرسلت الطائرة المروحية الصغيرة "إنجنيويتي" التي سافرت إلى المريخ على متن المركبة "بيرسيفيرانس"، أول تقرير حالة لها عبر اللاسلكى ، إلى مركز التحكم التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

ووصل التقرير إلى المركز في باسادينا بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة.

وقال تيم كانهام مسؤول عمليات مروحية المريخ " إنجنيويتى " بمختبر الدفع النفاث بإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إنه يتعين على العلماء الآن أن يؤكدوا في البيانات حالة شحن بطاريات المروحية بالإضافة إلى تأكيد أن محطة الإرسال والاستقبال القاعدية تعمل حسبما تم تصميمها .

وأضاف أن الأمرين يعملان بشكل عظيم.

وهبطت مركبة المريخ "بيرسيفيرانس " التابعة لوكالة ناسا على الكوكب الأحمر يوم الخميس بعد رحلة بلغت مدتها حوالي 480 مليون كيلومتر عبر الفضاء استغرقت 203 أيام.