أخبار عاجلة

السفارة الفلبينية في واشنطن تنصح رعاياها بتوخي الحذر -
هداف دوري المظاليم.. زوجتي طردتني ونمت في الشارع وأصحابي عاملين جروبات لأعياد ميلاد بألوفات وسايبيني -
أول ضربة في عهد بايدن.. قصف أمريكي لمواقع ميليشيات مدعومة من إيران في سوريا -
بنات وولاد| إزاي تنمي ذكاء طفلك وقدراته بأفكار بسيطة ومسلية في نفس الوقت -
الديوان الملكي : وفاة الأمير فهد بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل -
"التحالف" : اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة -
رام الله: اتفاق مع الأردن على آلية جديدة لسفر الفلسطينيين -
فايننشيال تايمز: بايدن أمام نافذة ضيقة لإنقاذ النووي الإيراني -
وفاة أول رئيس وزراء لبابوا غينيا الجديدة عن عمر يناهز 84 عامًا -
روسيا: الغارة الجوية الأمريكية على سوريا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​مصطفى الفقي: ثروت عكاشة رائد من رواد الثقافة في العالم

Print
​مصطفى الفقي: ثروت عكاشة رائد من رواد الثقافة في العالم ​مصطفى الفقي: ثروت عكاشة رائد من رواد الثقافة في العالم

مصراوي Masrawy

11:36 م السبت 20 فبراير 2021

(مصراوي):

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية: نحتفل اليوم بتدشين احتفالية ثروت عكاشة خلال عام 2021، وكان قيمة كبرى ورائدًا من رواد الثقافة ليس في فقط وإنما في العالم كله.

وأضاف الفقي خلال الاحتفال بمئوية ميلاد الدكتور ثروت عكاشة، بدار الأوبرا المصرية: "يعتبر اليونسكو عكاشة، رائدًا من رواد العالم، بسبب إسهاماته في تأسيس الكثير من المؤسسات الثقافية وإنقاذ آثار النوبة ومعبدي فيلة وأبو سمبل، فقد حافظ على التراث ولم يجعل عشقه له عائقا أمام تطور المجتمع أو استكمال المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة".

وأكمل: "كان عكاشة من المقربين من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، تماما كما اقترب الأديب الفرنسي أندريه مالرو من الزعيم شارل ديجول، فقد كان مثقفا كبيرا يقف وسط مجموعة من الضباط الأحرار".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - القوات المسلحة المصرية ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

8 الصبح - العملات المعدنية .. تتزين بإبداع يعكس تاريخ وحضارة مصر

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

قبل زيارة وزير الآثار.. "مصراوي" يرصد أبرز المعلومات عن "معبد أتريبس" بسوهاج

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

تأييد مصري للمقترح السوداني حول سد النهضة

شبكة عيون الإخبارية