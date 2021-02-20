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الحريري يبحث مع أمير قطر تشكيل الجديدة في لبنان..

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الحريري يبحث مع أمير قطر تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.. فيديو الحريري يبحث مع أمير قطر تشكيل الجديدة في لبنان..

جي بي سي نيوز:- بحث أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني اليوم الخميس آخر المستجدات في لبنان مع رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.

وأكدت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن الحريري أطلع الأمير تميم، خلال اجتماع عقد بينهما في الدوحة، على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل في لبنان.

وذكرت الوكالة أن الأمير تميم أكد في هذا الصدد على موقف قطر الداعم للبنان وشعبه، داعيا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها لبنان.

كما تناول الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب الوكالة.

وسبق أن بحث الحريري لدى وصوله الدوحة أمس آخر المستجدات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية مع وزير الخارجية القطري عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حيث هنأ قطر بالمصالحة الخليجية، حسب ما جاء على حسابه في "تويتر".

المصدر: قنا + RT

جي بي سي نيوز

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