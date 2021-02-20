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النصر يستعد للهلال.. والغنام يشارك بجزء من التدريبات

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"هورفات" يكثف جرعات اللياقة

النصر يستعد للهلال.. والغنام يشارك بجزء من التدريبات

كشف نادي النصر أن الكابتن سلطان الغنام يواصل برنامجه التأهيلي، كما أنه شارك في جزء من تدريبات الفريق الجماعية أمس السبت.

ميدانيًّا بدأ الفريق الأول لكرة القدم النصراوي مساء اليوم السبت استعداداته لمواجهة الهلال الثلاثاء المقبل على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود لحساب منافسات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

والتقى مدرب الفريق آلين هورفات اللاعبين قبل بداية التدريبات التي انطلقت اليوم بتمارين لياقية متنوعة، بدأت باستخدام الحواجز والأقماع، ثم قسّم مدرب الفريق اللاعبين لمجموعتين، وطبّق لهم جوانب تكتيكية مختلفة.

فيما أجرى المدرب تدريبات استرجاعية للاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي في المباراة الماضية أمام القادسية.

الهلال النصر الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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