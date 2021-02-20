شاهد .. ولي العهد يحافظ على التباعد الاجتماعي أثناء تسليم كأس السعودية للفروسية

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شرَّف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حفل اليوم الختامي لكأس السعودية العالمي لسباقات الخيل في إطار دعم سموه لرياضة الفروسية.

وأظهر مقطع فيديو من قناة الإخبارية حرص ولي العهد على التباعد الاجتماعي، والوقوف على بُعد مسافة كافية أثناء تشريفه الحفل، وتسليم جوائز البطولة لسعداء الحظ من الفائزين.

وكان الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل قد تُوِّج بجائزة كأس السعودية بعد فوز الجواد "مشرف" بالسباق الذي استضافه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في العاصمة الرياض، وبلغ مجموع جوائزه 30.5 مليون دولار، ويُعد الحدث الأكبر في تاريخ رياضة الفروسية في العالم. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كأس السعودية سباق الخيل كأس السعودية 2021 سباقات الخيل