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الإطاحة بـ 5 مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعددٍ من مناطق

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الإطاحة بـ 5 مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعددٍ من مناطق السعودية الإطاحة بـ 5 مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعددٍ من مناطق
اتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة

الإطاحة بـ 5 مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعددٍ من مناطق السعودية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على (5) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته تمثلت في سرقة الكيابل النحاسية وتصريفها في أحد أماكن بيع السكراب بالتعاون مع العاملين فيه.

وأضاف أن إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تنفيذهم هذه الجرائم في مناطق (المدينة - الرياض - الدمام - جازان - نجران - خميس مشيط)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.undefined

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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