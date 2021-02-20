أخبار عاجلة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
الخارجية الأمريكية: مستعدون لتسليم التقرير الخاص بخاشقجي إلى الكونجرس -
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس -
مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات: على أمريكا الاستعداد لمنافسة طويلة المدى مع الصين -
مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد .. ولي العهد يحافظ على التباعد الاجتماعي أثناء تسليم كأس للفروسية

Print
شاهد .. ولي العهد يحافظ على التباعد الاجتماعي أثناء تسليم كأس السعودية للفروسية شاهد .. ولي العهد يحافظ على التباعد الاجتماعي أثناء تسليم كأس للفروسية

شاهد .. ولي العهد يحافظ على التباعد الاجتماعي أثناء تسليم كأس السعودية للفروسية

شرَّف ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حفل اليوم الختامي لكأس العالمي لسباقات الخيل في إطار دعم سموه لرياضة الفروسية.

وأظهر مقطع من قناة حرص ولي العهد على التباعد الاجتماعي، والوقوف على بُعد مسافة كافية أثناء تشريفه الحفل، وتسليم جوائز البطولة لسعداء الحظ من الفائزين.

وكان الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل قد تُوِّج بجائزة كأس السعودية بعد فوز الجواد "مشرف" بالسباق الذي استضافه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في العاصمة الرياض، وبلغ مجموع جوائزه 30.5 مليون دولار، ويُعد الحدث الأكبر في تاريخ الفروسية في العالم. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كأس السعودية سباق الخيل كأس السعودية 2021 سباقات الخيل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تيك توك" يزيل 340 ألف مقطع فيديو مضلل حول الانتخابات اﻷمريكية

"تيك توك" يزيل 340 ألف مقطع فيديو مضلل حول الانتخابات اﻷمريكية

ولي العهد السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة (فيديو)

ولي العهد السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة (فيديو)

لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي

لأول مرة في تاريخ السعودية.. المركز الوطني لإدارة الدَّيْن يُصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي

بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى "فيصل التخصصي" بعد إجراء عملية جراحية ناجحة

شبكة عيون الإخبارية