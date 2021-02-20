أخبار عاجلة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
11 مخالفة في جولة ميدانية على الأسواق المحلية والتجارية بـ"شرورة" -
ألمانيا تلوّح بالتصعيد: إيران تعمل على تقويض الشفافية النووية -
الخارجية الأمريكية: مستعدون لتسليم التقرير الخاص بخاشقجي إلى الكونجرس -
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس -
مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات: على أمريكا الاستعداد لمنافسة طويلة المدى مع الصين -
مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

المالكي يتوقع إجراء مفاوضات بين إدارة بايدن وإيران لحسم الملف النووي

Print
المالكي يتوقع إجراء مفاوضات بين إدارة بايدن وإيران لحسم الملف النووي المالكي يتوقع إجراء مفاوضات بين إدارة بايدن وإيران لحسم الملف النووي

مصراوي Masrawy

11:07 م السبت 20 فبراير 2021

بغداد - (د ب أ)

توقع زعيم ائتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، مساء اليوم السبت، أن تجري الإدارة الأمريكية الجديدة بزعامة جو بايدن، مفاوضات مع إيران لحسم موضوع الملف النووي الإيراني.

وقال المالكي الذي شغل منصب رئيس العراقية لدورتين متتاليتين بين أعوام 2006 و2014: "هناك علاقة تفاهم تربطني مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن والإدارة الأمريكية الحالية أفضل من السابقة بكثير".

وأضاف المالكي في مقابلة اليوم مع تلفزيون "الغدير": "بحكم علاقتي مع بايدن، فإنه سيدخل في مفاوضات في إطار الملف النووي الإيراني".

وتابع المالكي قائلاً: "لو أراد أي طرف إيراني أو أمريكي بالتدخل لحل الأزمة بينهما فلا مانع لدي والدخول في صلح، وبالتالي هذا سيخدم العراق، مشيرًا إلى أن عودة العلاقات وإبعاد التوتر الأمريكي الإيراني يصب لصالح العراق والمنطقة".

وأكد المالكي: "لدى علاقات طيبة مع الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته وفريقه في الإدارة الجديدة".

ومضى المالكي: "سأقبل تكليف البرلمان والقوى السياسية بمنصب رئيس الوزراء القادم إذا ماتم اختياري دستوريا".

وشدد المالكي: "يجب أن تستمر العلاقات العراقية الأمريكية" موضحًا أن الإدارة الأمريكية الحالية تريد الانسحاب من العراق.

واستطرد المالكي قائلاً: "إن العراق لايحتاج إلى بقاء قوات أجنبية على أراضيه ولدينا الآن قوات كبيرة ومعدات عسكرية كبيرة، منوها إلى أن بقاءها مخالفة دستورية".

وأكد المالكي على أنه "من حق الحكومة العراقية الطلب من واشنطن المساعدة العسكرية في حال الحاجة أو الخروج من البلد وأننا بحاجة إلى الأسلحة الأمريكية ومستشارين ووجود أمريكي لأغراض التدريب والمشورة فقط".

وأوضح رئيس وزراء العراق الأسبق أن الاختلاف السياسي هو من عرقل القضية الدستورية بإخراج القوات الأجنبية من العراق، مضيفا أن الحكومة العراقية الحالية غير قادرة على ضبط الأوضاع العسكرية بسبب عدم الانسجام السياسي والخلل بتشكيلها، فضلا عن عدم قدرتها على ضبط المظاهر المسلحة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية