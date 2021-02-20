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الكرملين: نهتم بتطبيع العلاقات مع الغرب لكننا لا نرى المعاملة بالمثل من جانبه

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الكرملين: نهتم بتطبيع العلاقات مع الغرب لكننا لا نرى المعاملة بالمثل من جانبه الكرملين: نهتم بتطبيع العلاقات مع الغرب لكننا لا نرى المعاملة بالمثل من جانبه

مصراوي Masrawy

11:03 م السبت 20 فبراير 2021

موسكو - (د ب أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن تهتم بتطبيع العلاقات مع الغرب وتعمل ما بوسعها من أجله، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنها "لا ترى المعاملة بالمثل من جانبه".

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن بيسكوف في تعليقه على كلمات لعدد من ممثلي الدول الغربية خلال مؤتمر ميونخ للأمن اليوم السبت: "كانت روسيا ولا تزال تهتم بتطبيع العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد سواء".

وأضاف: "نعمل كثيرًا لتحقيق ذلك في محاولة لتشجيع محاورينا للتعبير عن رغبتهم في تطبيع العلاقات. لكننا لا ننجح دائما في ذلك. كما لا نرى المعاملة بالمثل دائما من الجانب الآخر. أو بتعبير أدق، فإننا لا نشهد المعاملة بالمثل على الإطلاق في الآونة الأخيرة".

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