تركي آل شيخ يكشف عن أغلى تكريم في حياته (صورة)

مصراوي Masrawy
10:56 م السبت 20 فبراير 2021
وكالات
نشر المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مساء السبت، صورة جديدة له عبر موقع "فيسبوك" مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وكتب تركي علقيًا على الصورة: "أكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم ٢٠ فبراير ٢٠٢١ التي اعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي ..حفظك الله سيدي".
اكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم ٢٠ فبراير ٢٠٢١ م التي اعتبرها اغلى تكريم لي في حياتي ... حفظك الله سيدي ... الخادم ????????❤️Posted by تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh on Saturday, February 20, 2021
ونشر آل الشيخ، مقطع فيديو في 11 يناير الماضي، عن ولي العهد السعودي، عبر "تويتر" وعلق قائلاً: "سيدي أنت تصنع لنا الحاضر الجميل والمستقبل المشرق. سر بنا إلى عنان السماء. السعودي بعون الله ثم بوجود قائد ملهم مثلكم حفظكم الله لا حدود لطموحه ولا سقف لأحلامه".