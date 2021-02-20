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تركي آل شيخ يكشف عن أغلى تكريم في حياته (صورة)

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تركي آل شيخ يكشف عن أغلى تكريم في حياته (صورة) تركي آل شيخ يكشف عن أغلى تكريم في حياته (صورة)

مصراوي Masrawy

10:56 م السبت 20 فبراير 2021

وكالات

نشر المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، مساء السبت، صورة جديدة له عبر موقع "فيسبوك" مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وكتب تركي علقيًا على الصورة: "‏أكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم ٢٠ فبراير ٢٠٢١ التي اعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي ..حفظك الله سيدي".

اكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم ٢٠ فبراير ٢٠٢١ م التي اعتبرها اغلى تكريم لي في حياتي ... حفظك الله سيدي ... الخادم ????????❤️Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Saturday, February 20, 2021

ونشر آل الشيخ، مقطع في 11 يناير الماضي، عن ولي العهد السعودي، عبر "تويتر" وعلق قائلاً: "سيدي أنت تصنع لنا الحاضر الجميل والمستقبل المشرق. سر بنا إلى عنان السماء. السعودي بعون الله ثم بوجود قائد ملهم مثلكم حفظكم الله لا حدود لطموحه ولا سقف لأحلامه".

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