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بايدن وترودو يجتمعان "افتراضيًا" الثلاثاء

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بايدن وترودو يجتمعان "افتراضيًا" الثلاثاء بايدن وترودو يجتمعان "افتراضيًا" الثلاثاء

مصراوي Masrawy

10:35 م السبت 20 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، برئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو "افتراضيًا" يوم الثلاثاء المقبل، في إطار متابعة ما تم التباحث بشأنه بينهما في اتصال هاتفي بعد أيام من تنصيب بايدن.

وقال ترودو في تغريدة عبر تويتر إن الاجتماع سيركز على إنهاء جائحة وتنمية الطبقة المتوسطة وتوفير الوظائف ومكافحة تغير المناخ.

وتشترك كندا والولايات المتحدة في واحدة من أقوى وأعمق علاقات الصداقة بين أي بلدين على مستوى العالم، بحسب ما وكالة بلومبرج للأنباء.

وسيناقش الجانبان أيضا الحفاظ على سلاسل التوريد القوية بين البلدين وقضايا الدفاع والأمن، بحسب ما ذكره مكتب ترودو في بيان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن حكومة بايدن ستجتمع مع وزراء من الاتحادية الكندية افتراضيا لبحث مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية.

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