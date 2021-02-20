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تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء الليلة

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تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء مصر الليلة تعود بالزمن 450 سنة.. تفاصيل ظاهرة فلكية تظهر في سماء الليلة

مصراوي Masrawy

10:42 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

تشهد سماء والوطن العربي بعد غروب شمس السبت، وبداية الليل وقوع القمر الأحدب المتزايد أمام مجموعة نجوم الثور في حالة اقتران مع نجم الدبران بالأفق الغربي، وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إنه ليس ببعيد عن القمر والدبران يمكن العثور على عنقود الثريا (الشقيقات السبع) الذي يبدو كلطخة ضبابية، ولكن هناك حاجة لاستخدام المنظار أو التصوير لرؤية هذا العنقود من داخل المدن.

وأوضح أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على "فيسبوك"، أنه من المعروف أن النجم "بولاريس" أو الجدي " هو النجم الذي يمثل نجم القطب الشمالي في هذا الزمان ولكن القليل يعلمون بأن نجم الدبران المع نجم في كوكبة الثور كان نجم القطب الشمالي منذ حوالي 450.000 سنة، بالإضافة أن نجم الدبران المع بكثير من نجم الشمال الحالي.

وأضاف أن نجم الدبران يظهر قريب جدًا من النجم البراق العيوق الذي يظهر إلى أقصى يساره في قبة السماء، وفي الماضي البعيد جدًا كان هذين النجمين يعملان كنجم قطبي مزدوج في العام 447890 قبل الميلاد، ولكن الوضع تغير مع مرور الوقت بسبب دورة مدتها 26000 سنة.

وتساءل أبو زاهرة، كيف يمكن أن الدبران والعيوق كانا قريبين من بعضهما في قبة السماء في الماضي السحيق؟ وهما ليسا قريبين من بعضهم البعض الآن، أليست النجوم ثابتة بالنسبة لبعضها البعض؟.

وتابع: "الجواب (نعم) في نطاق حياة الانسان فإن النجوم ثابته، ولكن النجوم تتحرك بالفعل في الفضاء في مدار حول مركز المجر، فنظامنا الشمسي والمجرة والكون وكل شى في حركة دائمة، لذلك فإن منظر السماء كان مختلفا منذ مئات آلاف السنين عما هو عليه الآن".

وأضاف: "لذلك عندما نرصد القمر قرب الدبران سنعود بالزمن إلى 450.000 سنة في الماضي عندما كان الدبران والعيوق بمثابة نجم القطب الشمالي المزدوج".

وخلال بضعة أيام مقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في السماء إلى أن يصبح القمر في مرحلة البدر المكتمل هذا الشهر. ​

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