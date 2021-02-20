​حجب إشارات الموبايل أثناء لجان الثانوية ضمن أهداف "الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وشملت الاستراتيجية مجموعة من المحاور التي ترسم ملامح مجالات البحث والابتكار والإعلام والتعليم حتى عام 2030.

ومن بين أهم المحاور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفضاء حيث حددت الاستراتيجية عددا من المستهدفات على النحو التالي:

إجراء بحوث في تطوير أنظمة الأمان والسلامة (security smart) لاستخدامها في الحالات التالية.

- حجب تصوير الأوراق المطبوعة.

- حجب إشارات المحمول أثناء لجان الثانوية العامة.

- أمن الحاسوب وحماية الأجهزة والبرمجيات (Cybersecurity).​