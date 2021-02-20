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شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة

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شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة شرطة المدينة المنورة: القبض على (5) مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق المملكة

شرطة المدينة المنورة: القبض على 5 مقيمين امتهنوا سرقة الكيابل النحاسية بعدد من مناطق السعودية

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من القبض على 5 مقيمين من الجنسية البنجلادشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ ارتكبوا عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في سرقة الكيابل النحاسية، وتصريفها في أحد أماكن بيع السكراب بالتعاون مع العاملين فيه. وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى تنفيذهم هذه الجرائم في مناطق (المدينة - الرياض - الدمام - جازان - نجران - خميس مشيط).

وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.شرطة المدينة المنورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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