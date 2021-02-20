سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية

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مصراوي Masrawy

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم السبت، سقوط 4 صواريخ داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين، دون تسجيل خسائر.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن أربعة صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين دون خسائر تذكر".

وكانت قاعدة بلد قد تعرضت - في وقت سابق - لعدة هجمات صاروخية، حيث تضم القاعدة الجوية قوات أمريكية ومتعاقدين، إلى جانب القوات العراقية، كما أطلقت عدة صواريخ أيضا الإثنين الماضي باتجاه مدينة أربيل شمال العراق.