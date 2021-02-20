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سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية

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سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية سقوط 4 صواريخ "كاتيوشا" داخل قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين العراقية

مصراوي Masrawy

10:12 م السبت 20 فبراير 2021

بغداد - (أ ش أ):
أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق اليوم السبت، سقوط 4 صواريخ داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين، دون تسجيل خسائر.
وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن أربعة صواريخ من نوع "كاتيوشا" سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين دون خسائر تذكر".
وكانت قاعدة بلد قد تعرضت - في وقت سابق - لعدة هجمات صاروخية، حيث تضم القاعدة الجوية قوات أمريكية ومتعاقدين، إلى جانب القوات العراقية، كما أطلقت عدة صواريخ أيضا الإثنين الماضي باتجاه مدينة أربيل شمال العراق.

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