ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، تفاصيل المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري، لتشمل 51 مركزا ضمن 20 محافظة تشكل أولوية للتدخل الحكومي.

وعن أسماء المحافظات الـ 20 التي يستهدف تنفيذ المبادرة بها في المرحلة الأولى، وجاءت على النحو التالي:

- أسيوط.

- المنيا.

- أسوان.

- سوهاج.

- قنا.

- الأقصر.

- الفيوم.

- الشرقية.

- الوادي الجديد.

- بني سويف.

- المنوفية.

- الغربية.

- الدقهلية.

- الإسكندرية.

- القلوبية.

- الإسماعيلية.

- دمياط.

- الجيزة.

- كفرالشيخ.

- البحيرة.

وأشارت مصادر، في تصريحات سابقة لمصراوي، إلى أنه تم اختيار هذه القرى وفقا لمجموعة من المعايير على النحو التالي:

1- نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان.

2- نسبة فقراء ريف المركز من إجمالي سكان ريف المركز.

3- تركز عدد القرى التي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز.

4- نسبة تركز قرى مراكب النجاة.

5- معدلات الأمية.

6- الأسر التي تعولها إناث.

7- التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.