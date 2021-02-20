أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: مستعدون لتسليم التقرير الخاص بخاشقجي إلى الكونجرس -
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس -
مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات: على أمريكا الاستعداد لمنافسة طويلة المدى مع الصين -
مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا -
"اليونيسف": الكوليرا تقتل 55 شخصًا شمال موزمبيق -
ولي العهد السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة (فيديو) -
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

Print
ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري ليس بينها القاهرة.. ننشر أسماء 20 محافظة في المرحلة الأولى لتطوير الريف المصري

مصراوي Masrawy

10:20 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، تفاصيل المرحلة الأولى من مبادرة تطوير الريف المصري، لتشمل 51 مركزا ضمن 20 محافظة تشكل أولوية للتدخل الحكومي.

وعن أسماء المحافظات الـ 20 التي يستهدف تنفيذ المبادرة بها في المرحلة الأولى، وجاءت على النحو التالي:

- أسيوط.

- المنيا.

- أسوان.

- سوهاج.

- قنا.

- الأقصر.

- الفيوم.

- الشرقية.

- الوادي الجديد.

- بني سويف.

- المنوفية.

- الغربية.

- الدقهلية.

- الإسكندرية.

- القلوبية.

- الإسماعيلية.

- دمياط.

- الجيزة.

- كفرالشيخ.

- البحيرة.

وأشارت مصادر، في تصريحات سابقة لمصراوي، إلى أنه تم اختيار هذه القرى وفقا لمجموعة من المعايير على النحو التالي:

1- نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان.

2- نسبة فقراء ريف المركز من إجمالي سكان ريف المركز.

3- تركز عدد القرى التي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز.

4- نسبة تركز قرى مراكب النجاة.

5- معدلات الأمية.

6- الأسر التي تعولها إناث.

7- التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية