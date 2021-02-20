أول تعليق من "الطيران" بعد قرار الكويت بمنع دخول غير الكويتيين للبلاد

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة ‏الطيران المدني، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية تقرر تمديد العمل بقرار منع دخول الركاب غير الكويتيين لدولة الكويت حتى إشعار آخر.

وأكدت الوزارة، اليوم السبت، في بيان لها، استمرار دخول الركاب الكويتيين وخضوعهم للحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية المعتمدة لمدة 7 أيام، واستكمال مدة الحجر 7 أيام الأخرى في الحجر المنزلي.

وأعلنت إدارة الطيران المدني الكويتية، تمديد قرار منع دخول غير المواطنين من المطارات حتى إشعار آخر، بناءً على تعليمات السلطات الصحية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن إدارة الطيران المدني قررت إلزام جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم إلزامهم بالحجر المؤسس لمدة 14 يومًا على نفقتهم الخاصة، اعتبارًا من الأحد.

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