رئيس "الرئاسي الليبي": على اللجنة العسكرية تأمين جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة

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مصراوي Masrawy

وكالات

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مساء السبت، أنه سيتم افتتاح الطريق الساحلي قريبًا، لأنه من أولويات الحكومة، حسبما ذكرت "العربية".

وأكد المنفي أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة واحدة لكل الليبيين دون إقصاء أو تهميش، لرغبة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة الجادة في تحقيق الاستقرار بالبلاد وبسط الأمن داخلها للوصول إلى الانتخابات في الوقت المحدد لها.

وتابع المنفي أن طالب اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بتأمين جلسة مجلس النواب المقررة في مدينة سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.