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الأول من نوعه.. نقيب الإعلاميين: إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ"تامر أمين" ممتد

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الأول من نوعه.. نقيب الإعلاميين: إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ"تامر أمين" ممتد الأول من نوعه.. نقيب الإعلاميين: إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ"تامر أمين" ممتد

مصراوي Masrawy

09:57 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن مقدم البرامج تامر أمين الذي مثل اليوم للتحقيق أمام النقابة، أقر بجميع المخالفات التي اتهم بارتكابها، مضيفًا أنه اتعذر عن تصريحاته بشأن أهالي وفتيات الصعيد.

وأضاف سعدة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن "أمين" قال إن التعبير خانه بشأن التصريحات التي أثارت الرأي العام، والتي حول بسببها للتحقيق أمام النقابة.

وكشف سعدة أن قرار إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ"أمين" الذي صدر عن النقابة مساء اليوم السبت، هو الأول من نوعه الذي تصدره النقابة.

وأوضح نقيب الإعلاميين، أنه يتبقى تحقيق المجلس الأعلى للإعلام، مع القناة التي ظهر عليها "أمين" وأدلى بتصريحاته على شاشتها.

واستدرك سعدة أن إلغاء تصريح مزاولة المهنة الخاص بـ"تامر أمين" هو إلغاء ممتد.

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