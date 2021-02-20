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وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزير الصناعة الروسي سبل تعزيز التعاون

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وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزير الصناعة الروسي سبل تعزيز التعاون وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزير الصناعة الروسي سبل تعزيز التعاون

مصراوي Masrawy

09:21 م السبت 20 فبراير 2021

أبوظبي - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف اليوم السبت، العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بأبوظبي على هامش مشاركة الوزير الروسي في معرضي (آيدكس) و(نافدكس) 2021 اللذين تنطلق فعالياتهما غدا - استعراض العلاقات الاقتصادية والتجارية وأهمية تطويرها وتعزيزها انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية الذي تجمع بين البلدين.
كما استعرض الجانبان المشاركة الروسية في معرض "آيدكس 2021" وتنظيم دولة الإمارات للدورة الخامسة عشرة من هذا الحدث العالمي رغم الظروف الاستثنائية التي تؤثر في العالم أجمع بسبب جائحة المستجد.
وأكدا على أهمية انعقاد "آيدكس 2021" بمشاركة واسعة للعديد من دول العالم ودوره في دعم الجهود العالمية المبذولة من أجل المضي قدما في مرحلة التعافي لاسيما الاقتصادي من الجائحة والعودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وشدد الشيخ عبدالله بن زايد على أن دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية ترتبطان بعلاقات استراتيجية قوية ومتينة ومتطورة.. كما أكد حرص الإمارات على تعزيز هذه العلاقات واستثمار الفرص المتاحة لتنمية التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.
من جانبه أشاد مانتوروف بالتطور المستمر في العلاقات بين البلدين الصديقين في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.. منوها بتنظيم دولة الإمارات لمعرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة المشاركين.

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