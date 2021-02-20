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انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة"

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إشادة بحرص الإدارة على إنجاح وتطوير العمل الخيري بالجمعية

انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ

عَقدت الجمعية العمومية العادية لجمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشرورة، اجتماعها السنوي بحضور مندوبي مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شرورة، وأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة والذي انعقد في مقر الجمعية.

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة عامر بن مبارك النهدي رحب من خلالها بالحضور من أعضاء الجمعية العمومية ومندوبي مركز التنمية، ووجّه لهم الشكر والتقدير على جهودهم وحرصهم للرقي بخدمات وبرامج الجمعية.

وتم استعراض جدول الأعمال والذي اشتمل على تقديم إيجاز عن منجزات الجمعية في العام الماضي 2020م من تأسيس وبرامج ومبادرات، وكذلك اعتماد الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية لعام 2021م، بالإضافة إلى تقرير المحاسب القانوني.

بعد ذلك، قام أعضاء الجمعية العمومية بانتخاب عضو لمجلس الإدارة بدلاً عن أحد أعضاء المجلس المستقيل.

وفي الختام، شارك عددٌ من أعضاء الجمعية العمومية حيث ثمنوا الجهود المبذولة التي قام بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفون العاملون بالجمعية، وحرصهم على إنجاح وتطوير العمل الخيري والنهوض به، وذلك من خلال بذل المزيد من الجهود، والسعي لتوفير الدعم والتمويل والاستدامة المالية لكي تستطيع الجمعية تنفيذ أنشطتها وبرامجها، وتحقق أهدافها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ

جمعية إسناد لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة شرورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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