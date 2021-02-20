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أمطار وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد والصغرى في القاهرة 9

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أمطار وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد والصغرى في القاهرة 9 أمطار وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد والصغرى في القاهرة 9

مصراوي Masrawy

09:25 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، خلال فترات النهار، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، بارد على جنوب سيناء.

وأضاف الخبراء، أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح معتدلة، وتنشط على جنوب سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة: 18- 9

الإسكندرية: 18- 10

سيوة: 18- 5

العريش: 18- 10

الاسماعيلية: 17- 7

كاترين: 18- 1

أسيوط: 19- 6

اسوان : 23- 9

شلاتين: 26- 15

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