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يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس غينيا بيساو

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السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس غينيا بيساو يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس غينيا بيساو

مصراوي Masrawy

09:07 م السبت 20 فبراير 2021

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح ، مساء اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن رئيس غينيا بيساو أكد خلال الاتصال حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وتقدير غينيا بيساو الكبير لمصر ولدورها الرائد في القارة الأفريقية نحو تلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار، خاصةً في ضوء مساهمتها الفعالة في دفع جهود العمل الأفريقي المشترك، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأفريقية، وصون السلم والأمن القاري.

من ناحيته، أشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية التس تجمع بين البلدين، مؤكدًا دعم لغينيا بيساو فس كافة المجالات بما يلبس تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار.

كما تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم التوافق على تفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والعمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، ودعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا بيساو، بما يمكنها من إرساء دعائم مؤسسات الدولة، ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

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