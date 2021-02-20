أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: مستعدون لتسليم التقرير الخاص بخاشقجي إلى الكونجرس -
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس -
مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات: على أمريكا الاستعداد لمنافسة طويلة المدى مع الصين -
مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا -
"اليونيسف": الكوليرا تقتل 55 شخصًا شمال موزمبيق -
ولي العهد السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة (فيديو) -
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بايدن يفرج عن المساعدات الاتحادية لتكساس لمواجهة أضرار الصقيع

Print
بايدن يفرج عن المساعدات الاتحادية لتكساس لمواجهة أضرار الصقيع بايدن يفرج عن المساعدات الاتحادية لتكساس لمواجهة أضرار الصقيع

مصراوي Masrawy

08:18 م السبت 20 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ)

مهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الطريق لمزيد من المساعدات الاتحادية لولاية تكساس في أعقاب موجة صقيع وطقس شتوي شديد القسوة على نحو غير معتاد في الولاية.

وأعلن البيت الأبيض اليوم السبت، أن بايدن أعلن وقوع كارثة كبرى في تكساس أمس الجمعة. ويسمح هذا للأشخاص في المقاطعات الأكثر تضررًا بشكل خاص بالمطالبة بالمنح للإسكان المؤقت أو إصلاحات المنازل، إلى جانب القروض ميسرة التكلفة.

وأدى الطقس البارد والثلوج الكثيفة إلى مشاكل في إمدادات الكهرباء ومياه الشرب في تكساس هذا الأسبوع.

وفي بعض الأحيان، انقطعت الكهرباء عن حوالي أربعة ملايين شخص في الولاية الواقعة في جنوب البلاد. وأبلغت السلطات المحلية عن عدة وفيات مرتبطة بطقس الشتاء القاسي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية