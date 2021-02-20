بايدن يفرج عن المساعدات الاتحادية لتكساس لمواجهة أضرار الصقيع

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واشنطن - (د ب أ)

مهّد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الطريق لمزيد من المساعدات الاتحادية لولاية تكساس في أعقاب موجة صقيع وطقس شتوي شديد القسوة على نحو غير معتاد في الولاية.

وأعلن البيت الأبيض اليوم السبت، أن بايدن أعلن وقوع كارثة كبرى في تكساس أمس الجمعة. ويسمح هذا للأشخاص في المقاطعات الأكثر تضررًا بشكل خاص بالمطالبة بالمنح للإسكان المؤقت أو إصلاحات المنازل، إلى جانب القروض ميسرة التكلفة.

وأدى الطقس البارد والثلوج الكثيفة إلى مشاكل في إمدادات الكهرباء ومياه الشرب في تكساس هذا الأسبوع.

وفي بعض الأحيان، انقطعت الكهرباء عن حوالي أربعة ملايين شخص في الولاية الواقعة في جنوب البلاد. وأبلغت السلطات المحلية عن عدة وفيات مرتبطة بطقس الشتاء القاسي.