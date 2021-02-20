الكشف عن تفاصيل نظام المدفوعات الفورية.. 10:20 الليلة

★ ★ ★ ★ ★

يُنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل نظام المدفوعات الفورية "سريع" في حفل افتراضي، يُقام عند الساعة الـ10:20 الليلة.

يُشار إلى أن النظام يُعتبر أحد أحدث أنظمة المدفوعات الوطنية الذي يتواءم مع استراتيجية البنك المركزي السعودي بالتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كأحد مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية السعودية 2030.

الجدير بالذكر أن النظام سيكون برسوم أقل، ويشتمل على مميزات عدة، من ضمنها تحويل الأموال خلال الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وإمكانية استخدام معرفات بديلة للتحويل، مثل رقم الجوال، والسجل المدني، إضافة إلى إمكانية التحويل دون إضافة وتفعيل المستفيد في حد العمليات السريعة.البنك المركزي السعودي ساما