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السيطرة على حريق اندلع بـ"التوحيد والنور" في التجمع الخامس

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السيطرة على حريق اندلع بـ"التوحيد والنور" في التجمع الخامس السيطرة على حريق اندلع بـ"التوحيد والنور" في التجمع الخامس

مصراوي Masrawy

08:10 م السبت 20 فبراير 2021

كتب - محمد الصاوي:

سيطرت قوات الحماية المدنية، على حريق اندلع في مخزن أجهزة وأدوات منزلية داخل بدروم فرع التوحيد والنور فى التجمع الخامس، دون وقوع أى إصابات.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق في بدروم لمول التوحيد والنور فى التجمع الخامس.

وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بنحو 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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