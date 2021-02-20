أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: مستعدون لتسليم التقرير الخاص بخاشقجي إلى الكونجرس -
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس -
مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات: على أمريكا الاستعداد لمنافسة طويلة المدى مع الصين -
مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا -
"اليونيسف": الكوليرا تقتل 55 شخصًا شمال موزمبيق -
ولي العهد السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة (فيديو) -
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

جذابة وناعمة.. ريا أبي راشد تخطف أنظار متابعيها بفستان شفاف

Print
جذابة وناعمة.. ريا أبي راشد تخطف أنظار متابعيها بفستان شفاف جذابة وناعمة.. ريا أبي راشد تخطف أنظار متابعيها بفستان شفاف

مصراوي Masrawy

08:31 م السبت 20 فبراير 2021

كتبت- هند خليفة

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة وناعمة.

وظهرت ريا أبي راشد مُرتدية فستانًا كلاسيكيًا من الشيفون باللون الأسود المنقوش بالأبيض، منتعلة حذاء أسود مفتوح.

واختارت ترك شعرها منسدلًا عبر ظهرها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها البسيطة، فيما لم تتكلف في ارتداء الإكسسورات، فقط اكتفت بارتداء قراط باللون الأبيض، ليبرز رقة إطلالتها.

واعتمدت ريا أبي راشد مكياجًا بسيطًا ركزت فيه على لون أحمر الشفاه الأحمر، مع الماسكرا، وطلاء الأظافر باللون الأحمر الذي يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية