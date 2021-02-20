بايدن يعلن حالة كوارث كبرى في تكساس

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واشنطن - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت حالة كوارث كبرى في ولاية تكساس التي تضررت من عاصفة جليدية شديدية أدت لانقطاع واسع النطاق للتيار والكهربي ونقص في المياه، الأمر الذي يفتح الباب أمام تقديم مجموعة أوسع من المساعدات الفدرالية للولاية لمساعدة المتضررين من العاصفة.

ووفقا لما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" عبر موقعها الإلكتروني، يتيح إعلان بايدن عن حالة الكوارث الكبرى للأفراد ومالكي الشركات في تكساس التقدم للحصول على إعانة طوارئ فدرالية، بما يتضمن تقديم منح للإيواء المؤقت وإصلاح المنازل، وقروض منخفضة القائدة لتغطية خسائر المملتلكات غير المؤمَّن عليها وغيرها من برامج التعافي من الأزمة.

وأوضحت الصحيفة أن وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية قدمت بالفعل مولدات كهربية ومياه شرب وغذاء وإمدادت أخرى لتكساس.

ووافق بايدن - في وقت سابق - على إعلان حالة الطوارئ في لويزيانا وأوكلاهوما وتكساس، بعد العواصف الشتوية التي ضربت الجنوب هذا الأسبوع، ما أدى لمقتل العشرات وحرمان ملايين الأشخاص من الكهرباء والتدفئة ومياه الشرب.

وبينما تبدأ تكساس في التعافي من فشل شبكة الكهرباء، تتصاعد تساؤلات بشأن ما إذا كان من الممكن تجنب وقوع كارثة بهذه الشدة، ومن يتحمل مسئولية ذلك الأمر. ومن المرجح أن يفتح الكونجرس، الأيام المقبلة، تحقيقا في أسباب تدهور الأمور في الولاية إلى ذلك الحد، كما من المتوقع أن يعقد برلمان الولاية جلسات الاستماع الخاصة به، بحسب "واشنطن بوست".