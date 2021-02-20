أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: مستعدون لتسليم التقرير الخاص بخاشقجي إلى الكونجرس -
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس -
مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات: على أمريكا الاستعداد لمنافسة طويلة المدى مع الصين -
مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا -
"اليونيسف": الكوليرا تقتل 55 شخصًا شمال موزمبيق -
ولي العهد السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة (فيديو) -
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

البرلمان العربي يبحث وضع رؤية للتعامل مع مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي

Print
البرلمان العربي يبحث وضع رؤية للتعامل مع مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي البرلمان العربي يبحث وضع رؤية للتعامل مع مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي

مصراوي Masrawy

07:59 م السبت 20 فبراير 2021

القاهرة - (أ ش أ):

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، "تأثير مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة العربية"، وذلك خلال اجتماعها الذي اليوم عقد برئاسة الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري.

وركز الاجتماع - في مناقشاته - على بحث وضع خطة تحرك اللجنة الفرعية المعنية بالموضوع برئاسة النائب شادية خضير الجمل، والتي تضمنت العمل على إعداد "رؤية البرلمان العربي للتعامل مع مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي"، والتي ينتظر أن تتضمن آليات عملية فاعلة يكفل تحقيقها الاستفادة من الجانب الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي ومعالجة السلبيات في ذلك الشأن، بما في ذلك محو الأمية الإلكترونية، والتوعية والتثقيف بمبادئ الأمن السيبراني، وضرورة التأكد من المعلومات التي تنتشر على المواقع الالكترونية، وكذلك تجريم الأفعال الضارة التي يقوم بها أشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشكل في الواقع جرائم معاقب عليها في مختلف القوانين، والتزام شبكات التواصل الاجتماعي بتنفيذ أوامر المحاكم الوطنية التي تطلب إزالة محتوى معين، تحت طائلة فرض غرامات باهظة في حالة عدم الامتثال،

وأشار الاجتماع إلى اهمية تدريس "التواصل الاجتماعي الالكتروني" في الجامعات العربية كتخصص لخلق بيئة مهنية لفئة الشباب من أجل التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء مركز وطني لرصد ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي وإعداد البيانات والإحصائيات الخاصة باستخدام هذه المواقع وتأثيراتها على الأسرة العربية، وعقد ورش ودورات للتوعية بأسس الاستخدام الآمن والفعال لوسائل التواصل الاجتماعي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية