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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

كشف مصدر مسؤول في قناة "mbc مصر"، موقف ظهور الإعلامي عمرو أديب اليوم في برنامجه "الحكاية" على شاشة القناة، عقب الحادث الذي تعرض له الأسبوع الماضي في منطقة دهشور.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إن أديب لن يظهر في برنامجه اليوم، حيث حصل على إجازة انتظارًا لتماثله للتعافي من آثار الحادث جسديًا ونفسيًا، كما أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان سيظهر هذا الأسبوع في اليومين التاليين من عدمه.

وأوضح المصدر، أن القناة وفريق عمل البرنامج يستعدان لظهور الإعلامي عمرو أديب في أي لحظة، منتظرين قراره الشخصي بالعودة للشاشة، حيث تم إنهاء كافة الاستعدادات لهذا الأمر.

وأكد المصدر أن حالة "أديب" جيدة، حيث تماثل للشفاء من آثار الحادث، وينتظر أن يعلن قراره بشأن عودته للظهور.

وكان الإعلامي عمرو أديب تعرض لحادث الأسبوع الماضي في منطقة دهشور، ما تسبب في تهشم واجهة سيارته، ونقله إلى أحد المستشفيات بـ6 أكتوبر، لكنه خرج على الفور وعاد لمنزله.

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