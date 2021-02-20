أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: مستعدون لتسليم التقرير الخاص بخاشقجي إلى الكونجرس -
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس -
مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات: على أمريكا الاستعداد لمنافسة طويلة المدى مع الصين -
مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا -
"اليونيسف": الكوليرا تقتل 55 شخصًا شمال موزمبيق -
ولي العهد السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة (فيديو) -
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ضياء رشوان: عودة أرض أكتوبر لـ"الصحفيين" وسنبنيها قريبًا

Print
ضياء رشوان: عودة أرض أكتوبر لـ"الصحفيين" وسنبنيها قريبًا ضياء رشوان: عودة أرض أكتوبر لـ"الصحفيين" وسنبنيها قريبًا

مصراوي Masrawy

08:06 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- مينا غالي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، استعادة أرض أكتوبر للنقابة بعد سحبها مرتين، مضيفًا أنه تم استلامها وسيتم بناؤها قريبًا.

وقال رشوان في بيان له، اليوم السبت: "بعد 15 عامًا من تخصيصها لنقابة الصحفيين في عام 2006 وإلغاء تخصيصها للنقابة مرتين، أنهينا هذه الأزمة الكبيرة وعادت الأرض لنا وتم استلامها وصدر قرار تخصيصها لنقابتنا نهائيا ووضعت لافتتنا عليها وجاري إنهاء إجراءات التعاقد لطرحها للمشاركة على عدد كبير من الشركات التي تقدمت بعروض، وسيجري البت فيها طبقًا لأحكام القانون وبإشراف الجهات الرقابية المختصة".

وتابع: "دفعنا بالفعل 47 مليون جنيه المقدم المطلوب لتخصيص الأرض ووقعنا 10 شيكات بباقي ثمن الأرض على 5 سنوات، وهو الثمن الذي تضاعف عدة مرات بسبب عدم سدادنا لما هو مستحق علينا منذ تخصيصها وسحبها مرتين، ولكن من حسن الحظ أن السعر الجديد الذي اشترينا به كان معقولًا بالنسبة لسعر السوق، وزاد كثيرًا في السوق وهو ما سيتم محاسبة أي شريك لنا في بناء المدينة وسيرفع حصتنا كثيرًا".​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية