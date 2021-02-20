ضياء رشوان: عودة أرض أكتوبر لـ"الصحفيين" وسنبنيها قريبًا

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، استعادة أرض أكتوبر للنقابة بعد سحبها مرتين، مضيفًا أنه تم استلامها وسيتم بناؤها قريبًا.

وقال رشوان في بيان له، اليوم السبت: "بعد 15 عامًا من تخصيصها لنقابة الصحفيين في عام 2006 وإلغاء تخصيصها للنقابة مرتين، أنهينا هذه الأزمة الكبيرة وعادت الأرض لنا وتم استلامها وصدر قرار تخصيصها لنقابتنا نهائيا ووضعت لافتتنا عليها وجاري إنهاء إجراءات التعاقد لطرحها للمشاركة على عدد كبير من الشركات التي تقدمت بعروض، وسيجري البت فيها طبقًا لأحكام القانون وبإشراف الجهات الرقابية المختصة".

وتابع: "دفعنا بالفعل 47 مليون جنيه المقدم المطلوب لتخصيص الأرض ووقعنا 10 شيكات بباقي ثمن الأرض على 5 سنوات، وهو الثمن الذي تضاعف عدة مرات بسبب عدم سدادنا لما هو مستحق علينا منذ تخصيصها وسحبها مرتين، ولكن من حسن الحظ أن السعر الجديد الذي اشترينا به كان معقولًا بالنسبة لسعر السوق، وزاد كثيرًا في السوق وهو ما سيتم محاسبة أي شريك لنا في بناء المدينة وسيرفع حصتنا كثيرًا".​