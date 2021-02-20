البابا تواضروس يستقبل فريق خدمة "قم وامش" التابع لأسقفية الخدمات

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم السبت، في مركز لوجوس المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا يوليوس أسقف كنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وبرفقته القس رافائيل ثروت والدكتور هاني سمير المدير التنفيذي لأسقفية الخدمات وفريق خدام وخادمات برنامج: قم وامش" لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقدم البابا التهنئة بافتتاح حجرة تنمية المهارات الحسية الجديدة وأثنى على خدمتهم المتميزة، وناقش معهم طموحاتهم المستقبلية لامتداد و تطوير هذه الخدمة التي تخدم كل أفراد المجتمع دون تمييز.