أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: مستعدون لتسليم التقرير الخاص بخاشقجي إلى الكونجرس -
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس -
مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات: على أمريكا الاستعداد لمنافسة طويلة المدى مع الصين -
مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا -
"اليونيسف": الكوليرا تقتل 55 شخصًا شمال موزمبيق -
ولي العهد السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة (فيديو) -
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

حركة ترقيات بوزارة الصحة: "غنيمة" مساعدًا للوزيرة للطب العلاجي

Print
حركة ترقيات بوزارة الصحة: "غنيمة" مساعدًا للوزيرة للطب العلاجي حركة ترقيات بوزارة الصحة: "غنيمة" مساعدًا للوزيرة للطب العلاجي

مصراوي Masrawy

06:27 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، عددًا من القرارات الوزارية، لتطوير منظومة العمل بالوزارة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن القرار الأول الذي حمل رقم 314 لعام 2021 نص على تكليف الدكتور مصطفى غنيمة رئيس قطاع الرعاية العلاجية، للعمل مساعدًا لوزير الصحة والسكان لشئون الطب العلاجي، لمدة عام.

وأوضح "مجاهد" في بيان اليوم، أن القرار جاء لما حققه "غنيمة" خلال الفترة الأخيرة من إنجازات في تطوير منظومة العمل بالمستشفيات التابعة لقطاع الطب العلاجي، بالإضافة إلى جهوده في مواجهة جائحة المستجد من خلال تجيهز مستشفيات العزل والفرز على مستوى الجمهورية، وكذلك تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة.

ونص القرار الوزاري الثاني الذي حمل رقم 81 لعام 2021، على تكليف الدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، للقيام بتسيير أعمال رئيس قطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان، وذلك لمدة عام، نظرًا لجهوده المبذولة في وضع آلية عمل تمكن من خلالها من توفير كافة التجهيزات والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، والوقوف على كافة الاحتياجات الطبية وإمداد المستشفيات بها أولاً بأول.

وذكر "مجاهد" أن القرار الثالث الذي حمل رقم 465 لعام 2021 نص على تكليف الدكتور أحمد محيي القاصد، للعمل مستشارًا لوزيرة الصحة والسكان لشؤون تشغيل المستشفيات، لمدة عام من صدور القرار، للاستفادة من خبراته في مجال إدارة المستشفيات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور

"المراكز الإفريقية للأمراض": 8 دول أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا المتحور

شبكة عيون الإخبارية