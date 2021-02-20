أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: مستعدون لتسليم التقرير الخاص بخاشقجي إلى الكونجرس -
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس -
مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات: على أمريكا الاستعداد لمنافسة طويلة المدى مع الصين -
مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا -
"اليونيسف": الكوليرا تقتل 55 شخصًا شمال موزمبيق -
ولي العهد السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة (فيديو) -
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد انتقال المعارض لها.. الحياة تدب في مدينة السيارات بـ "عكيشية مكة"

Print
بعد انتقال المعارض لها.. الحياة تدب في مدينة السيارات بـ "عكيشية مكة" بعد انتقال المعارض لها.. الحياة تدب في مدينة السيارات بـ "عكيشية مكة"
تضم مستودعات ومراكز للشرطة والدفاع المدني ومباني خدمية

بعد انتقال المعارض لها.. الحياة تدب في مدينة السيارات بـ

بدأت الحياة تدب في مدينة السيارات بالعكيشية الواقعة جنوبي مكة المكرمة، بعد أن تم إغلاق معارض العابدية بمكة، وبدأ عددٌ من أصحاب المعارض في الانتقال إلى مدينة السيارات والتي تقع محاذاة لمخططات ولي العهد "8 , 7 , 6 , 5" وعلى امتداد طريق إبراهيم الخليل.

وأظهرت الصور؛ البداية الفعلية لانتقال المعارض إلى موقعها الجديد، داخل مدينة السيارات بالعكيشية الحديثة.

وتضم مدينة السيارات بالعكيشية وفق ما أعلنت عنه الجهات المختصة في وقتٍ سابق، 46 معرضًا للمعدات الثقيلة، و82 معرضًا لقطع الغيار المستعملة، و80 مستودعًا، و1800 ورشة، و86 مركزًا للصيانة، و4 مبانٍ خدمية، و1596 محلاً تجاريًا، و300 معرض، و30 معرضًا للتوكيل، و10 مساجد، و6 محطات، ومدرسة تعليم القيادة، ومبنى الفحص الدوري، ومركزًا للدفاع المدني والشرطة، ومقرًا لإصدار تراخيص البلدية، و56 مبنى سكنيًا، و7 مبانٍ خدمية وتعد المدينة الأكبر في مجال الأسواق المتخصصة حيث يزيد مساحتها على 4.5 ملايين م2.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة

"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة

"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية

"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية

ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا"

ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا"

"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م

"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م

شبكة عيون الإخبارية