أكثر من 50 منجزًا في المسابقات الوطنية والإقليمية لتعليم صبيا خلال عام

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2200 طالب وطالبة شاركوا في المنافسات والمسابقات الداخلية والخارجية

حققت إدارة تعليم صبيا خلال عام العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة. فعلى مستوى مشاركات الطلاب والطالبات الداخلية والخارجية حققت الإدارة جائزة مكتب التربية العربي للتفوق، وضمن منافسات جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز حققت الإدارة فوزين في فئة المعلم المتميز وفئة الطالب المتميز بعد ترشح أكثر من ستة مشاركين وطنيًّا، إضافة لتحقيق 6 من منسوبي تعليم صبيا جائزة جازان للتفوق والإبداع. كما حصدت الإدارة المركز الأول على مستوى السعودية في منافسات أفضل تصميم تقني، وخمسة أوسمة في مسابقة النادي العلمي الافتراضي، إضافة لتحقيق العديد من الأوسمة والمراكز المتقدمة في مسابقة جلوب البيئي والمؤتمر العلمي على مستوى الوزارة، وأربعة مراكز ضمن منافسات أولمبياد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء.

كما حصدت "تعليم صبيا" 17 وسامًا ذهبيًّا وفضيًّا وبرونزيًّا في نتائج مسابقة الكنجارو، وخمس ميداليات ذهبية وبرونزية، وثلاثة مراكز متقدمة في أولمبياد التصميم التقني على مستوى الوزارة.

وعلى مستوى المشاركات شاركت "تعليم صبيا" في اليوم العالمي للدفاع المدني وفعاليات الحملة الأمنية التي نفّذتها القوات الخاصة لأمن الطرق، وضمن مبادرات وبرامج التوعية بفيروس كورونا، كما شارك أكثر من 2200 طالب وطالبة في المنافسات والمسابقات الداخلية والخارجية؛ ما أسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز القيم الوطنية، والإسهام في تحسين نواتج التعلم.

وتلقت إدارة تعليم صبيا إثر هذه المنجزات العديد من خطابات الشكر والتهنئة من مقام إمارة جازان، وجهاز وزارة التعليم على هذه الإنجازات والجهود المبذولة داخل الميدان التعليمي، منها خطابات شكر وتهنئة من الوزارة نظير فوز بحث علمي في مؤتمر جلوب العالمي، وحصول الإدارة على الوسام الذهبي في المشروع الكشفي الوطني لحماية البيئة، ومشروع الوعي المالي "ريالي 2020".

وأكد العديد من منسوبي الإدارة أن هذه المنجزات هي نتيجة طبيعية لرعاية الدولة للإبداع والابتكار، ونشر وزارة التعليم ثقافة التميز، وتأهيل منسوبيها للجوائز المحلية والإقليمية والدولية، ودعم أمير منطقة جازان ونائبه لطلاب وطالبات تعليم صبيا.

وقدم مدير التعليم شكره لمركز التميز، وأقسام النشاط، والموهوبين بالإدارة على ما يبذلونه من جهود وتشجيع وتحفيز للمشاركة في مختلف الجوائز؛ ما أسهم في حصول الإدارة على هذه النتائج المشرفة.صبيا وزارة التعليم تعليم صبيا محافظة صبيا