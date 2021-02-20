أخبار عاجلة

الخارجية الأمريكية: مستعدون لتسليم التقرير الخاص بخاشقجي إلى الكونجرس -
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يعلن حكومته غدًا الخميس -
مرشح بايدن لمنصب مدير الاستخبارات: على أمريكا الاستعداد لمنافسة طويلة المدى مع الصين -
مسؤول روسي يبحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في ليبيا -
"اليونيسف": الكوليرا تقتل 55 شخصًا شمال موزمبيق -
ولي العهد السعودي يغادر المستشفى بعد إجراء جراحة ناجحة (فيديو) -
"الأمن البيئي": مهام القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة -
"مستشفى الخاصرة" يحقق المركز الأول في مسار المنشآت الإيجابية -
ميسي يقود برشلونة للفوز على إلتشي بثلاثية وينفرد بصدارة هدافي "الليغا" -
"لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن" تستعرض خطة التنفيذ للأعوام 2021- 2025م -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزيرا السياحة والطيران يتفقدان موقع إجراء تحليل الـPCR للسائحين

Print
وزيرا السياحة والطيران يتفقدان موقع إجراء تحليل الـPCR للسائحين وزيرا السياحة والطيران يتفقدان موقع إجراء تحليل الـPCR للسائحين

مصراوي Masrawy

07:41 م السبت 20 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

توجّه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إلى مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي والذي تم تخصيصه كموقع مؤقت لإجراء تحليل الـPCR للسائحين فور الوصول وغيره من التحاليل المطلوبة عند المغادرة وفقًا لمتطلبات دولهم، والذي تم اختياره للحد من التكدس بالمطار، للحفاظ على الإجراءات الاحترازية المطبقة.

وبحسب بيان اليوم السبت، تفقد الوزيران البنية التحتية للموقع ومدى التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.

وعقب الجولة اجتمع الدكتور خالد العناني مع العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، للاستماع إلى آراءهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل بالوزارة وتعظيم دور المكاتب الإقليمية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

شركة مصرية تتفق على استيراد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

"مصر للطيران للخطوط الجوية" تجتاز تفتيشات تجديد شهادات "الأيزو" للعام الـ 13 على التوالي

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

الاتصالات: بدء إتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم بـ"صحراوي بني سويف"

شبكة عيون الإخبارية